Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Ветер, который хозяйничал в столице два дня, стихает. По данным синоптиков, завтра москвичей ожидает самый теплый день этой весны – воздух может прогреться до 21 градуса.

Метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.