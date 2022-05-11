Сильный ветер бушует в столице уже второй день подряд. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до вечера 11 мая. Ветер уже успел повалить деревья и повредить несколько автомобилей в городе.

А рестораторов столичные власти попросили на время закрыть летние веранды. Что непогода уже натворила в городе? И чего ждать дальше?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.