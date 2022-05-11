Двух козлов обнаружили на рынке в Московской области

В Щелковском районе Московской области произошла необычная ситуация. На рынок во Фрянове пришли козлы. По словам очевидцев, он заблудились.

Местные жители не растерялись – они поймали животных и стали ждать владельцев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.