Мурашко заявил, что коронавирус в РФ полностью не исчез

Коронавирус из России полностью не исчез. Об этом напомнил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии Всероссийского форума "Здоровье нации – основа просвещения России".

В данный момент в стране активно болеют COVID-19 около 100 тысяч человек. Мурашко призвал россиян прививаться, чтобы не допустить очередной вспышки. Особенно это касается детей, ведь скоро у них начинаются летние каникулы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.