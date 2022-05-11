Российских туристов на Шри-Ланке призвали не покидать места проживания

МИД России не рекомендует россиянам на Шри-Ланке покидать места проживания. На острове продолжаются беспорядки и действует комендантский час.

В Ассоциации туроператоров сообщают, что российских туристов среди пострадавших нет. А вот среди местных, по данным полиции, восемь человек погибли и более 240 получили ранения.

СМИ Шри-Ланки пишут, что протестующие заблокировали аэропорт. За минувшую ночь в стране сожгли более сотни особняков, принадлежащих местным политикам и бизнесменам. Протестующие требуют отставки правительства. Премьер-министр страны Махинда Раджапакса уже ушел с поста.

Причина протестов – экономический кризис в стране, еще 12 апреля власти объявили дефолт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.