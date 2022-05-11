Жителей столичного региона предупредили о сильном ветре

В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье с 09:00 до 21:00 среды, 11 мая. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.