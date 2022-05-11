В России начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране стартовали новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет.

"В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май. В среднем размер помощи составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка", – заявил глава кабмина.

Итоговая сумма, уточнил Мишустин, будет рассчитываться на основании конкретной семейной ситуации и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Премьер-министр заявил, что на данный момент на рассмотрение поступили уже 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей. Средства будут перечислять почтой или на карты родителям, которые подавали заявки через госуслуги, многофункциональные центры и Пенсионный фонд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.