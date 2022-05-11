В РФ начались новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране стартовали новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Премьер-министр заявил, что на данный момент на рассмотрение поступили уже 2,5 миллиона заявок на 3,5 миллиона детей.