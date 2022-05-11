В столице продлили желтый уровень погодной опасности до вечера 11 мая

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера 11 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Он введен из-за сильного ветра, который бушует в городе с 10 мая.

В разных районах города были повалены деревья, пострадали и припаркованные автомобили. 11 мая в течение дня ожидаются порывы до 18 метров в секунду.

Столичные власти попросили рестораторов из-за ветра закрыть летние веранды. К чему еще предстоит готовиться?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.