Москвичи показали последствия сильного ветра в городе

В столице бушует сильный ветер. На улице Серафимовича сильным порывом повредило крепление светофора. Он держится, но качается на ветру.

Москвичам рекомендовали не стоять и не парковаться под шаткими конструкциями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

