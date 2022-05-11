Дачники рассказали, сколько тратят на содержание своих участков и домов за сезон

Дачники рассказали о своих тратах на содержание участков и домов за сезон. Исследование провел холдинг Rambler&Co.

52% опрошенных заявили, что содержание летнего домика обходится им в сумму до 20 тысяч рублей. 26% тратят от 20 до 40 тысяч рублей. А каждый десятый – от 40 до 60 тысяч рублей.

Всего, по подсчетам социологов, дача есть у 39% россиян. 57% из них используют свои участки для выращивания овощей и фруктов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.