Москвичей предупредили о сильном ветре

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Он действует до вечера из-за сильного ветра. Его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре.

При этом заметно потеплеет – до +19 градусов. При этом в мэрии заявили, что погодные условия пока не позволяют отключить батареи и топить будут как минимум до середины мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

