Москвичи отправились гулять в парки

В Москву заглянуло настоящее лето, и жители столицы вышли на прогулки. Впрочем, в майские праздники тоже мало, кто сидел дома.

Центром притяжения стали столичные парки и зоопарк. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.