Москвичи провели длинные майские выходные на свежем воздухе

Длинные майские выходные закончились. Москвичи провели их на свежем воздухе.

Например, большие очереди были замечены в Ботаническом саду и Московском зоопарке. Также много народу было и на Патриарших прудах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.