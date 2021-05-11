Роструд потратит почти 500 млн руб на доработку платформы "Работа в России"

Роструд решил создать общероссийскую базу вакансий и резюме. Ведомство потратит почти 500 миллионов рублей, чтобы модернизировать портал "Работа в России".

По задумке на нем будут автоматически размещаться вакансии и с других сервисов по поиску работы. После того как расширится функционал платформы, легче будет мониторить состояние рынка труда, отслеживать занятость в регионах и проверять подлинность дипломов об образовании.

В задачи разработчиков входит также создание опции проведения собеседования онлайн. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.