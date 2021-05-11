Жертвам кибермошенников будет проще вернуть украденные деньги – СМИ

Вернуть деньги, украденные кибермошенниками, будет проще. Центробанк предлагает упростить эту процедуру и разрешить заморозку средств на счетах предполагаемых злоумышленников. Такая информация появилась в некоторых СМИ.

Спорная сумма будет автоматически заблокирована на счете получателя сразу же после обращения пострадавшего. В настоящее время банки не имеют права замораживать уже зачисленные средства.

По словам экспертов, нововведение может помочь в возврате денег. По статистике, в большинстве случаев мошенники снимают средства со счета не сразу, а в течение часа или двух-трех после перевода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.