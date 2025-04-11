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11 апреля, 22:30

Общество

Свыше 500 пенсионеров приняли участие в спецпроекте "Московского долголетия" и Т-банка

Свыше 500 пенсионеров приняли участие в спецпроекте "Московского долголетия" и Т-банка

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Свыше 500 человек приняли участие в совместном проекте Т-банка и "Московского долголетия". Его основная цель – помочь столичным пенсионерам сделать освоить навыки финансовой грамотности.

Старшему поколению на курсе "Разумная экономия для жителей мегаполиса" рассказали, как сэкономить деньги на лекарствах, не дать обмануть себя при помощи нейросетей и быть в курсе банковских трендов. Самых активных участников пригласили на выпускной в штаб-квартиру финансового учреждения и показали, как разрабатываются новые сервисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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