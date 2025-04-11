Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 17:30

Общество

Жителей столицы ждет потепление до 20 градусов во второй декаде апреля

Жителей столицы ждет потепление до 20 градусов во второй декаде апреля

"Деньги 24": в Москве наметился тренд на уменьшение количества свободных вакансий

Москвичи слепили скульптуру из снега

"Доктор 24": невролог рассказал, насколько опасна мигрень

"Миллион вопросов": ветеринар рассказал, чем нельзя кормить домашних животных

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 12 апреля

Фотовыставка об истории проведения Диктанта Победы открылась на Гоголевском бульваре

Москвичам рассказали, как защититься от магнитных бурь

Москвичи готовы отказаться от личного авто ради удобного транспорта

Диктант по истории Москвы пройдет с 19 по 25 апреля

По прогнозам синоптиков, к 20 апреля в Москве ожидается до 20 градусов и выше, а образовавшиеся сугробы растают за 1 день. Серия циклонов принесет теплый европейский воздух, влияние которого москвичи почувствуют уже 13 апреля.

Затем, по прогнозам синоптиков, 14 апреля столбики термометров достигнут отметки в 14 градусов, и в дальнейшем этот показатель будет только расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоРоман КарловНаталия ШкодаДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика