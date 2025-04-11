Жителей столицы ждет потепление до 20 градусов во второй декаде апреля

По прогнозам синоптиков, к 20 апреля в Москве ожидается до 20 градусов и выше, а образовавшиеся сугробы растают за 1 день. Серия циклонов принесет теплый европейский воздух, влияние которого москвичи почувствуют уже 13 апреля.

Затем, по прогнозам синоптиков, 14 апреля столбики термометров достигнут отметки в 14 градусов, и в дальнейшем этот показатель будет только расти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.