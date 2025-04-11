В Москве исполнили мечту юного участника проекта "Давай друЖИТЬ!" в преддверии 12 апреля

В преддверии Дня космонавтики участником проекта "Давай друЖИТЬ!" стал 12-летний Арсений. Мальчик встретился с космонавтом-испытателем, Героем России Антоном Шкаплеровым. Он рассказал школьнику о жизни в невесомости и реабилитации после полетов, а также поделился, как выглядит Земля из космоса.

Проект "Давай друЖИТЬ!" помогает детям-сиротам, ребятам с особенностями развития и подросткам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, за 4,5 года в рамках инициативы исполнили более 230 желаний.

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