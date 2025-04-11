Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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11 апреля, 11:15

Общество

Вечером 11 апреля температура опустится до 2 градусов тепла

Вечером 11 апреля температура опустится до 2 градусов тепла

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В столице установилась облачная погода с прояснениями 11 апреля. Местами возможны небольшие осадки, на дорогах сохраняется гололедица. Температура днем поднимется до 4 градусов при повышенной влажности. Вечером ожидается снижение до 2 градусов.

Синоптики прогнозируют дальнейшее повышение температурного фона. При этом атмосферное давление остается пониженным – около 738 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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