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11 апреля, 09:15

Общество

Низкая облачность скрыла верхушки высоток в "Москва-Сити"

Низкая облачность скрыла верхушки высоток в "Москва-Сити"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в районе бизнес-центра "Москва-Сити" на Кутузовском проспекте видна низкая облачность, скрывающая верхушки небоскребов.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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