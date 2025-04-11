11 апреля, 09:15Общество
Низкая облачность скрыла верхушки высоток в "Москва-Сити"
Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, в районе бизнес-центра "Москва-Сити" на Кутузовском проспекте видна низкая облачность, скрывающая верхушки небоскребов.
Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.