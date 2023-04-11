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Новости

11 апреля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Госдума приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей к ним

Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

"Гонка первых" началась в столице

Апексимова высоко оценила работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

"Интервью": Александр Куприянов – о конкуренции газет с телеграм-каналами

Новости часа: требования к местам продажи вейпов вступят в силу с 1 июня 2023 года

Госдума приняла документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

Новости часа: Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов для детей

Столичные волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, в Москве построят 79 социальных объектов по проектам комплексного развития территорий. Это значит, что для москвичей откроют новые школы, детские сады и поликлиники. Многие из них появятся на месте закрытых заводов и пустырей.

Годовая инфляция в России к концу апреля будет ниже 3%. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по эконоическим вопросам. Президент рассказал, как это отразится на экономике, доходах граждан и планах бизнеса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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