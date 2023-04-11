Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, в Москве построят 79 социальных объектов по проектам комплексного развития территорий. Это значит, что для москвичей откроют новые школы, детские сады и поликлиники. Многие из них появятся на месте закрытых заводов и пустырей.

Годовая инфляция в России к концу апреля будет ниже 3%. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по эконоическим вопросам. Президент рассказал, как это отразится на экономике, доходах граждан и планах бизнеса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.