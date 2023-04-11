"Гонка первых" началась в столице

В Москве началась "Гонка первых". В ней принимают участие студенты из московских вузов. Во Дворце гимнастики в "Лужниках" собралось более 40 команд, которые соревнуются в интеллекте, силе и ловкости.

Для участников подготовили тематические испытания: спортивную полосу препятствий под названием "Путь Гагарина", интеллектуальную гонку по изобретениям К. Э. Циолковского, а также кибер-турнир "Космос Леонова".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.