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11 апреля, 19:45

Общество

"Гонка первых" началась в столице

"Гонка первых" началась в столице

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Температура в Москве установится на отметке 16 градусов 12 апреля

В Москве началась "Гонка первых". В ней принимают участие студенты из московских вузов. Во Дворце гимнастики в "Лужниках" собралось более 40 команд, которые соревнуются в интеллекте, силе и ловкости.

Для участников подготовили тематические испытания: спортивную полосу препятствий под названием "Путь Гагарина", интеллектуальную гонку по изобретениям К. Э. Циолковского, а также кибер-турнир "Космос Леонова".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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