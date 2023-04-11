Новости часа: требования к местам продажи вейпов вступят в силу с 1 июня 2023 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов. Документ подразумевает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним. Требования к местам продажи вейпов и других устройств потребления никотина вступят в силу с 1 июня 2023 года.

Расписание поездов изменится на D1 в Москве в ночь с 14 на 15 апреля для подготовки четвертого диаметра. Об этом сообщил Дептранс.

Новые указатели к объектам авиакосмической отрасли установили в Москве. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства столицы.