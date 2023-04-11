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Новости

17:15

Общество

Новости часа: требования к местам продажи вейпов вступят в силу с 1 июня 2023 года

Новости часа: требования к местам продажи вейпов вступят в силу с 1 июня 2023 года

Госдума приняла документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

Новости часа: Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов для детей

Столичные волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту

"Актуальный репортаж": москвичка нашла в купленных ягодах живого полоза

Новости часа: Собянин рассказал о контрактах Москвы на поставку отечественной продукции

Температура в Москве установится на отметке 16 градусов 12 апреля

Госдума приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Госдума запретила продажу вейпов несовершеннолетним

Новости часа: Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете вейпов для детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов. Документ подразумевает запрет продажи подобных устройств, в том числе безникотиновых, несовершеннолетним. Требования к местам продажи вейпов и других устройств потребления никотина вступят в силу с 1 июня 2023 года.

Расписание поездов изменится на D1 в Москве в ночь с 14 на 15 апреля для подготовки четвертого диаметра. Об этом сообщил Дептранс.

Новые указатели к объектам авиакосмической отрасли установили в Москве. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства столицы.

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