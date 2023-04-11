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16:45

Общество

Новости часа: Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов для детей

Новости часа: Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов для детей

Столичные волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту

"Актуальный репортаж": москвичка нашла в купленных ягодах живого полоза

Новости часа: Собянин рассказал о контрактах Москвы на поставку отечественной продукции

Температура в Москве установится на отметке 16 градусов 12 апреля

Госдума приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Госдума запретила продажу вейпов несовершеннолетним

Новости часа: Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете вейпов для детей

В Москве впервые состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 12 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. За законопроект проголосовали 408 депутатов.

Проблем с загранпаспортами нового типа в РФ не будет. Завод нашел материал на замену, сообщили в "Микроне".

В Москве после зимы промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

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