Новости часа: Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов для детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. За законопроект проголосовали 408 депутатов.

Проблем с загранпаспортами нового типа в РФ не будет. Завод нашел материал на замену, сообщили в "Микроне".

В Москве после зимы промоют более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.