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16:45

Общество

Столичные волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту

Столичные волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работать в столице. Там принимают документы в режиме "одного окна": сразу можно пройти собеседование и медосмотр. К работе в пункте подключились московские волонтеры, которые подробно отвечают на вопросы, где пройти медкомиссию, как заполнить анкету и какие данные нужно указать.

Также заработал чат-бот, который ответит на все вопросы граждан, желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Кроме того, работает телефон горячей линии, ее номер – 117. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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