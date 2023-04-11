Госдума приняла закон о полном запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении оборота вейпов, даже безникотиновых. Также в документе говорится о запрете продажи таких устройств детям.

Авторами инициативы выступили почти 400 парламентариев, среди которых председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех думских фракций. За нарушения в будущем планируют ввести уголовное наказание. Подробнее о том, какие еще ограничения предусмотрены, – в эфире телеканала Москва 24.