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Общество

Новости часа: Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете вейпов для детей

Новости часа: Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете вейпов для детей

В Москве впервые состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 12 апреля

Госдума приняла законопроект об ужесточении оборота вейпов

Новости часа: вторую очередь центра поддержки участников СВО планируют открыть в Москве

Московские волонтеры подключились к информированию граждан о военной службе по контракту

ГД рассмотрит документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Госдума рассмотрит документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Новости часа: выбросу пепла вулканом Шивелуч присвоили максимальный код опасности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

Вторник, 11 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала весны. Термометры показали более 15 градусов, рассказали синоптики.

Извержение вулкана Шивелуч может привлечь на Камчатку больше туристов. Обь этом заявили в РСТ.

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