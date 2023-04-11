Новости часа: Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете вейпов для детей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете вейпов несовершеннолетним. Об этом сообщил спикер Вячеслав Володин.

Вторник, 11 апреля, стал самым теплым днем в Москве с начала весны. Термометры показали более 15 градусов, рассказали синоптики.

Извержение вулкана Шивелуч может привлечь на Камчатку больше туристов. Обь этом заявили в РСТ.