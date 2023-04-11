Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Общество

Новости часа: вторую очередь центра поддержки участников СВО планируют открыть в Москве

Новости часа: вторую очередь центра поддержки участников СВО планируют открыть в Москве

Московские волонтеры подключились к информированию граждан о военной службе по контракту

ГД рассмотрит документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Госдума рассмотрит документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Новости часа: выбросу пепла вулканом Шивелуч присвоили максимальный код опасности

Московские волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту

"Мой район": детский сад. Солнцево

"Атмосфера": температура в Москве установится на отметке 15 градусов 11 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вторую очередь центра поддержки участников СВО планируют открыть к сентябрю в Москве. Об этом сообщил департамент труда и соцзащиты.

Автобус попал под обстрел в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие. Об этом заявили РИА Новости.

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Читайте также
обществогородпроисшествиярегионыпраздникивидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика