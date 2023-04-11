Новости часа: вторую очередь центра поддержки участников СВО планируют открыть в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вторую очередь центра поддержки участников СВО планируют открыть к сентябрю в Москве. Об этом сообщил департамент труда и соцзащиты.

Автобус попал под обстрел в Куйбышевском районе Донецка, есть пострадавшие. Об этом заявили РИА Новости.

Праздничные плакаты украсили Москву ко Дню космонавтики. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.