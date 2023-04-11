14:45Общество
Московские волонтеры подключились к информированию граждан о военной службе по контракту
Те, кто интересуется военной службой по контракту, могут получить всю информацию доступным способом. Например, в Москве размещены десятки информационных стендов. Работает также телефон горячей линии и чат-бот в Telegram.
Кроме того, к работе по информированию подключились волонтеры. Теперь задать дополнительные вопросы можно специально подготовленным людям. Как это работает?
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.