Московские волонтеры подключились к информированию граждан о военной службе по контракту

Те, кто интересуется военной службой по контракту, могут получить всю информацию доступным способом. Например, в Москве размещены десятки информационных стендов. Работает также телефон горячей линии и чат-бот в Telegram.

Кроме того, к работе по информированию подключились волонтеры. Теперь задать дополнительные вопросы можно специально подготовленным людям. Как это работает?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.