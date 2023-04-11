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14:45

Общество

Московские волонтеры подключились к информированию граждан о военной службе по контракту

Московские волонтеры подключились к информированию граждан о военной службе по контракту

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Те, кто интересуется военной службой по контракту, могут получить всю информацию доступным способом. Например, в Москве размещены десятки информационных стендов. Работает также телефон горячей линии и чат-бот в Telegram.

Кроме того, к работе по информированию подключились волонтеры. Теперь задать дополнительные вопросы можно специально подготовленным людям. Как это работает?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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