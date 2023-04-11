ГД рассмотрит документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Госдума может запретить продажу вейпов несовершеннолетним. Документ, который будут рассматривать, касается и устройств без никотина. В нижнюю палату парламента его внесла группа из почти 400 депутатов.

По плану 11 апреля пройдет первое чтение. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что одобрить документ могут окончательно. Какие запреты предусматривает законопроект о вейпах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.