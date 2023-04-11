Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту. Она выразила поддержку гражданам, которые хотят отправиться на выполнение служебных задач.

Единый городской пункт отбора на военную службу начал свою работу 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Часы его работы – с 09:00 до 20:00.

Также заработал чат-бот, который ответит на все вопросы граждан, желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Кроме того, к работе в пункте подключились московские волонтеры, которые подробно отвечают на вопросы, где пройти медкомиссию, как заполнить анкету и какие указать данные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.