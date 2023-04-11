Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:45

Общество

Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Ирина Апексимова посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Госдума рассмотрит документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Новости часа: выбросу пепла вулканом Шивелуч присвоили максимальный код опасности

Московские волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту

"Мой район": детский сад. Солнцево

"Атмосфера": температура в Москве установится на отметке 15 градусов 11 апреля

Новости часа: Собянин рассказал о трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

"Доктор 24": "несуществующие" болезни

В Госдуме предложили наказывать граждан за жалобы в госорганы

"Актуальный репортаж": в России станут наказывать за сбор краснокнижных грибов

Заслуженная артистка РФ Ирина Апексимова посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту. Она выразила поддержку гражданам, которые хотят отправиться на выполнение служебных задач.

Единый городской пункт отбора на военную службу начал свою работу 3 апреля. Он расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Часы его работы – с 09:00 до 20:00.

Также заработал чат-бот, который ответит на все вопросы граждан, желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

Кроме того, к работе в пункте подключились московские волонтеры, которые подробно отвечают на вопросы, где пройти медкомиссию, как заполнить анкету и какие указать данные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоИван КнязевЕвгения МирошкинаАнна Ничуговская
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика