13:00Общество
Московские волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту
Единый пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работать в столице. Там принимают документы в режиме "одного окна": сразу же можно пройти собеседование и медосмотр.
К этой работе подключились московские волонтеры, которые подробно отвечают на вопросы, где пройти медкомиссию, как заполнить анкету и какие указать данные. Также жителям столицы доступны телефон горячей линии, чат-бот в телеграме и 70 специальных стоек в разных районах города.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.