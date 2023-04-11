Московские волонтеры рассказали о работе в пункте отбора на военную службу по контракту

Единый пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работать в столице. Там принимают документы в режиме "одного окна": сразу же можно пройти собеседование и медосмотр.

К этой работе подключились московские волонтеры, которые подробно отвечают на вопросы, где пройти медкомиссию, как заполнить анкету и какие указать данные. Также жителям столицы доступны телефон горячей линии, чат-бот в телеграме и 70 специальных стоек в разных районах города.

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