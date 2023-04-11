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Общество

Новости часа: Госдума рассмотрит запрет продажи вейпов детям 11 апреля

Новости часа: Госдума рассмотрит запрет продажи вейпов детям 11 апреля

"Утро": москвичам рассказали о погоде 11 апреля

Во французском Лилле водителям будут платить за парковку в часы пик

Утро": влажность воздуха в столице оценили в 57%

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"Утро": атмосферное давление в Москве составит 751 мм ртутного столба 11 апреля

Эксперты рассказали, как выбрать кроссовки для фитнеса

"Утро": 15 градусов ожидается в столице 11 апреля

Курс "Основы российской государственности" начнут изучать в вузах РФ с сентября

В ГД предложили перечислять школьникам средства на Пушкинскую карту за отличные оценки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума во вторник, 11 апреля, обсудит запрет продажи всех вейпов детям и госрегулирование рынка табака. Инициативу подготовили депутаты от всех фракций.

Еще 100 турникетов в московском метро подключили к системе оплаты по биометрии. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Вулкан Шивелуч на Камчатке снова выбросил пепел на высоту 12 километров. Об этом заявила Единая геофизическая служба.

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