Новости часа: Госдума рассмотрит запрет продажи вейпов детям 11 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума во вторник, 11 апреля, обсудит запрет продажи всех вейпов детям и госрегулирование рынка табака. Инициативу подготовили депутаты от всех фракций.

Еще 100 турникетов в московском метро подключили к системе оплаты по биометрии. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Вулкан Шивелуч на Камчатке снова выбросил пепел на высоту 12 километров. Об этом заявила Единая геофизическая служба.