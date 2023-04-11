ГД рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных 11 апреля

Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных 11 апреля. По мнению авторов инициативы, такая база воинского учета позволит избежать множества ошибок при призыве на службу. Кроме того, она позволит минимизировать количество вызовов в военкомат по поводу уточнения данных воинского учета, а повестки можно будет направлять в электронном виде.

Тем временем для уклонистов готовят новые ограничительные меры, в том числе запрет на выезд, вождение транспорта, заключение сделок с недвижимостью и ограничения на выдачу кредитов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.