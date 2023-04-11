Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Общество

ГД рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных 11 апреля

ГД рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных 11 апреля

В столичных магазинах начали продавать куличи

Госдума рассмотрит поправки о совершенствовании воинского учета в России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

"Мой район. Навигатор": температура воздуха в столице достигнет 18 градусов на этой неделе

Новости часа: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве за неделю

Москвичам сообщили, как работает Единый пункт отбора на службу по контракту

Пожароопасный сезон начался в лесах Подмосковья

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

10 апреля стало самым теплым днем с начала весны в Москве

Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных 11 апреля. По мнению авторов инициативы, такая база воинского учета позволит избежать множества ошибок при призыве на службу. Кроме того, она позволит минимизировать количество вызовов в военкомат по поводу уточнения данных воинского учета, а повестки можно будет направлять в электронном виде.

Тем временем для уклонистов готовят новые ограничительные меры, в том числе запрет на выезд, вождение транспорта, заключение сделок с недвижимостью и ограничения на выдачу кредитов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика