Синоптик рассказал о погоде в ближайшие дни в Москве

Из-за сильного дождя водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. А тем, кто окажется на дорогах, следует соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, а также не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

О погоде на завтра и ближайшие дни рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.