Все поставки зарегистрированных препаратов в РФ продолжаются – Мурашко

Все поставки зарегистрированных препаратов в РФ продолжаются, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

РФ подготовит ответные меры на решение ЕС внести в черный список российские авиакомпании.

Экспонаты с выставки в Милане вернулись в музеи Петербурга после задержания на границе.

