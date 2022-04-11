В Подмосковье начался масштабный паводок

В Московской области начался масштабный паводок. За весенним половодьем с помощью беспилотников внимательно следят в МЧС. Но из-за сильных и затяжных ливней ситуация, похоже, в ближайшее время только ухудшится.

Где самые сильные паводки? И как с ними борются в разных регионах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.