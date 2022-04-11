Более 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки. Циклон буквально завис над городом и пока уходить не собирается.

Около 300 бригад "Мосводостока" готовы бороться с последствиями ливней. А в Подмосковье на фоне резкого потепления и огромного количества нерастаявшего снега, начался паводок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.