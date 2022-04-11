В ДНР доставили гуманитарный груз в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины

9 апреля первая партия гуманитарного груза в рамках акции помощи зоопаркам Донбасса и Украины #МЫВМЕСТЕ прибыла в зоопарк "Придорожное" в Донецкой народной республике. В составе гуманитарной помощи были комбикорма, сухие корма, сухое молоко, ветеринарные лекарственные препараты.

Груз был собран 7 апреля в Московском зоопарке. Сопровождали его заместитель директора Московского зоопарка по зоологической работе, главный ветврач и руководитель отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка, а также представители Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

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