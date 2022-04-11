Около 300 бригад "Мосводостока" дежурят на улицах столицы из-за дождей

Около 300 бригад "Мосводостока" подготовили в столице, чтобы бороться с последствия мощного ливня. В некоторых районах он уже начался.

По прогнозам синоптиков, продлится дождь больше суток. Выпасть может около четверти месячной нормы осадков.

Кроме того, резкое потепление, огромное количество не растаявшего пока снега и новые дожди привели к началу паводка в Подмосковье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.