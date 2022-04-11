Карты москвича перевели на чипы отечественного производства

11 апреля, 09:00
Карты москвича с апреля начали выпускать с чипом российского производства. Это позволит сократить сроки их изготовления и получить независимость от импортных микросхем, говорится на сайте столичной мэрии.
Карты получат все, кто подал заявку с 15 марта. Однако обновленные карты нельзя привязать к банковскому счету. То есть они не предназначены для оплаты услуг и покупок, получения стипендий, пенсий, но все льготы по ним работают, как и прежде.
Для выплат можно выбрать любой счет через сервис на mos.ru. Кроме того, планируется, что к 2023 году у карты появится виртуальная версия. Тогда ее можно будет использовать в том числе и для получения выплат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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