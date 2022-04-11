В Подмосковье готовятся к половодью. До предельных отметок уже поднялся уровень воды в Оке – одной из самых полноводных рек области.

В частности, в Озерах перекрыли движение – понтонный мост сейчас ненадежен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.