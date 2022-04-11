В Москве продлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя. Предупреждение действует до утра вторника, 12 апреля.

По прогнозам синоптиков, за ближайшие сутки в столице может выпасть треть месячной нормы осадков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.