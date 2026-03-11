Аномально большой урожай грибов ожидается в Московском регионе в апреле

Аномально большой урожай грибов может появиться в Московском регионе уже в апреле. Речь идет о сморчках, строчках и некоторых других видах.

Эксперты отмечают, что летний грибной сезон будет зависеть от погоды. В частности, от того, насколько теплой и сухой окажется весна. Опытные грибники напоминают, что в Подмосковье много мест для тихой охоты. Среди популярных направлений называют Можайск, Коломну и Дубну.

