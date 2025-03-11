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11 марта, 17:45

Общество

В Москве наградили женщин, работающих в транспортной сфере

В Москве наградили женщин, работающих в транспортной сфере

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В столице прошла торжественная церемония награждения сотрудниц транспортного комплекса Москвы, приуроченная к Международному женскому дню. Сегодня женщины успешно осваивают профессии, которые раньше считались исключительно мужскими.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в московском метро уже работает около 130 женщин-машинистов, а еще 30 проходят обучение в корпоративном университете и вскоре выйдут на маршруты. Также он подчеркнул, что женщины активно трудятся в качестве контролеров, обеспечивая порядок в наземном транспорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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