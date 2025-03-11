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11 марта, 08:00

Общество

Центр "Профессии будущего" пригласил москвичей на фестиваль трудоустройства

Центр "Профессии будущего" пригласил москвичей на фестиваль трудоустройства

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Центр "Профессии будущего" приглашает москвичей на фестиваль трудоустройства "Билет в карьеру". Гости смогут узнать о востребованных вакансиях в сфере культуры и развлечений и пообщаться с представителями ведущих работодателей, таких как парки "Остров мечты", "Сказка", "Москвариум", "Зарядье", объединенная киносеть "Синема парк" и другие.

Для соискателей будут предложены различные вакансии, включая аниматора, дизайнера, повара-универсала, оператора аттракционов и менеджера по рекламе. Мероприятие пройдет 13 марта. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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