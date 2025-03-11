11 марта, 08:00Общество
Телеграм-каналы "Москва 24" и "Москва FM" запустили розыгрыш
В телеграм-каналах "Москва 24" и "Москва FM" стартовал розыгрыш современных подарков. В этот раз в качестве главного приза разыгрывается отпариватель – полезное устройство для дома.
Чтобы стать участником розыгрыша, нужно перейти по QR-коду, который появляется на экране, подписаться на оба канала и нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом. Победителя выберет случайным образом с помощью бота.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.