Розыгрыши в рамках акции "Миллион призов" пройдут 16, 17 и 18 марта

Москвичи, которые проголосуют на выборах президента России в электронном формате, станут участниками специальной акции "Миллион призов". Розыгрыши пройдут 16, 17 и 18 марта.

На кону – до 100 тысяч призовых баллов, умная колонка с полугодовой подпиской на музыку, а также одна, три или пять тысяч баллов. Один балл равен одному рублю, которые можно потратить у партнеров акции.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.