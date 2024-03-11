Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи приехали в столицу

Порядка тысячи столичных волонтеров помогают иностранным участникам Всемирного фестиваля молодежи. Их встречают на вокзалах, помогают с расселением в гостиницах и сопровождают на экскурсиях.

Зарубежные гости приехали в Москву после завершения форума в "Сириусе". Теперь у них началась региональная программа. После Москвы участники фестиваля отправятся в путешествие по России по пяти тематическим маршрутам. Организаторы подготовили около 200 мероприятий.

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